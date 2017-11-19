Японский премьер Абэ и прочее начальство в Токио в последние недели говорят, что сейчас на Дальнем Востоке и вообще на всем Востоке Азии сложилась самая опасная военная ситуация с 1945 года. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Япония впервые оказалась перед реальной угрозой северокорейского удара. СССР при наличии американских войск на японской территории не имел возможности провести серьезную десантную операцию, хотя база ВМС Йокосука под Токио, штабная Иокота в самом Токио, Мисава на севере, объекты на Окинаве и многие прочие были, конечно, в числе ядерных мишеней. Но после карибской истории вокруг Кубы с Хрущевым и Кеннеди все как бы исходили из невозможности такого варианта. Хотя на короткое время вдруг очень сильно напряглось в 80-е из-за кризиса с советскими ракетами СС-20 и противостоящими им Першингами и Томагавками в Европе.
Для региона в целом пока пиком угрозы была Корейская война. Тогда шли ожесточенные прямые боевые действия и с переменным успехом. Начало 50-х годов психологически было еще временем Второй мировой войны, тогда ударить атомными бомбами было нормальным вариантом. Страшно представить, что ядерный удар был бы нанесен по Пекину. Мао поднял бы тогда в штыковую миллиард бойцов и, где был бы Дэн Сяопин с его еще не придуманными реформами?