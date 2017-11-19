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Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017

Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017
В конкурсе Мисс Мира-2017 победу одержала Мануши Чхиллар, 20-летняя представительница Индии. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, финал конкурса проходил 18 ноября, в субботу, в китайском городе Санья.

Чхиллар живет в северном индийском штате Харьяна, учится в медицинском университет, владеет английским языком и хинди, а также увлекается классическими индийскими танцами. Представительница из Индии уже не первый раз побеждает на международном конкурсе красоты. Начиная с девяностых годов, индийские девушки неоднократно становились Мисс Мира и Мисс Вселенная. Второе место на конкурсе красоты в Китае завоевала Андреа Меза, представительница Мексики, а третье место досталось Стефани Хилл, представительнице Великобритании.

Украинка Полина Ткач, которая недавно стала Мисс Украина, на этом конкурсе осталась без наград. В финале конкурса Мисс Мира участвовали представительницы сорока государств. В прошлом году в этом конкурсе победу одержала Стефани Дель Валле, представительница Пуэрто-Рико. Конкурс Мисс Мира проводился уже в 67-ой раз.

Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017
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