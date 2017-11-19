Пономарь: «Это важный шаг для защиты от российской агрессии»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что, несмотря на воскресенье, сегодня нужно отметить несколько очень важных военных новостей, информирует replyua.net.
«США настаивают на полном выполнении Минских соглашений - Госдеп. И этим занимается Волкер. От меня - занимается очень успешно. Госдеп США одобрил продажу системы Patriot на $10,5 миллиардов Польше. Важный шаг для защиты от российской агрессии Европы. От меня - еще должен за это решение голосовать Конгресс (обе палаты). Пятым будешь: Швеция намерена направить в Украину военных инструкторов Напомним, украинскую армию сейчас тренируют инструкторы из США, Канады, Великобритании и Литвы», - пишет обозреватель.
По его словам, с Варшавского саммита НАТО прошло полтора года, и вот на днях генсек альянса сделал заявление, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии, а решение о вступлении в альянс будут принимать только члены блока – всего 29 государств.