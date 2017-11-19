«Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Конспирологи заявили о том, что пророчество о приближении к Земле планеты Нибиру сбудется сегодня, 19 ноября.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на российский телеканал РЕН ТВ, эксперты считают, что сотрудникам американского космического агентства НАСА известно о приближении планеты Х, но они скрывают этот факт, чтобы на планете не началась паника. Первым о приближении Планеты Х заявил нумеролог Дэвид Мид, по словам которого столкновение должно было произойти 23 сентября. После того, как слова Мида не подтвердились, специалисты пояснили, что в этот день конца света быть и не могло, просто начался период Великой скорби, который будет длиться на протяжении семи лет.
Теперь эксперты уверены, что 19 ноября, воскресенье, станет последним днем существования человечества. С сегодняшнего дня на Земле начнутся глобальные катастрофы невиданных масштабов, и со временем планета прекратит существование. Однако от ученых с мировым именем еще ни разу не звучали заявления о существовании Нибиру. Ранее в НАСА тоже опровергли эту информацию.