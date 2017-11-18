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Япония сделала свой выбор в пользу США, а не России

Япония сделала свой выбор в пользу США, а не России
Японский премьер Синдзо Абэ ничего не сказал об отношениях с Россией в программной речи перед только что избранным новым составом нижней палаты парламента. Это необычно – ранее в таких выступлениях он, как правило, всегда достаточно пространно говорил о своем стремлении к развитию связей с Москвой на основе личных доверительных контактов с Путиным, к решению проблемы островов и подписанию мирного договора. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.

Теперь же от японского премьера не прозвучало ни слова об отношениях с Россией. О России премьер вспомнил только один раз вместе с Китаем, как о важных странах с точки зрения нажима на КНДР. Как сообщают политические эксперты в Японии, окружение нынешнего премьера слегка сбито с толку сменой аргументации Москвы. Путин на пресс-конференции на тихоокеанском саммите в Дананге ничего не говорил об истории вопроса, о приобретенных по итогам войны правах Москвы на Южные Курилы и прочем обычном. Он сконцентрировался на договоре безопасности Японии с США. Какие, мол, острова, если их смогут использовать американцы? И надо еще уточнить, открыто сказал Путин в Дананге, степень самостоятельности Токио в рамках его союза с США.

Похожие слова уже произносились Путиным в декабре во время визита в Японию, но сейчас все сформулировано более четко – хотите острова, меняйте отношения с американцами.
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