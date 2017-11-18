В Китае зафиксированы мощные подземные толчки

В субботу, 18 ноября, в западных провинциях Китая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, информирует replyua.net со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.
Сообщается, что землетрясение произошел недалеко от индийской границы, на юго-востоке Тибетского автономного района, в 58 километрах от округа Ньингчи. Эпицентр находился именно в этом районе, и очаг залегал на глубине около десяти километров. Местные источники пока не передавали информацию о разрушениях и жертвах. Напомним, что за последние несколько недель землетрясения прокатились по разным странам мира.
Сильные подземные толчки были зафиксированы в кавказских странах, однако самое сильное землетрясение произошло в Иране, где погибли сотни людей. Много разрушений было в Азербайджане – магнитуда подземных толчков достигала 5,7, а эпицентр находился в густонаселенном районе – в 275 километрах от Баку, рядом с городом Барда. Отголоски землетрясения также ощущались в соседних государствах.