Роналду собирается жениться на матери своего ребенка

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду, самый известный футболист в мире, собираются связать себя узами брака в августе следующего года. Как информирует replyua.net, об этом сообщило издание Correio de Manha.
Журналисты издания написали о том, что время для свадьбы было выбрано не случайно: дело в том, что в августе 2018 года у Роналду появится свободное время, потому как Чемпионат мира по футболу, а также другие важные турниры уже завершатся. Напомним, что 12 ноября Джорджина подарила Криштиану дочь, о чем футболист написал на своей странице в Твиттере. Девочку назвали Аланой Мартиной. «Алана Мартина только что родилась! И Джо, и Алана чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы!», - написал Криштиану. Для Роналду это уже четвертый ребенок.
У него подрастает шестилетний сын Криштиану-младший, а летом этого года суррогатная мать родила для Роналду двух близнецов. Имя женщины футболист держит в секрете. Ранее Роналду сделал заявление о том, что после четвертого ребенка он останавливаться не будет, поскольку мечтает о семерых детях.