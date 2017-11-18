Журналист: «С Эрдоганом произошла забавная история»

С Реджепом Эрдоганом, турецким диктатором, произошла забавная история – его имя попало в «таблицу врагов» на учениях НАТО в Норвегии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом в своем блоге пишет корреспондент Иван Яковина. «Турецкие офицеры очень удивились, когда обнаружили своего главнокомандующего в этом списке, и доложили начальству. Когда это известие дошло до самого Эрдогана, он очень разозлился, отозвал своих военных домой и заявил, что даже норвежские извинения не поменяют его решения. Кстати, выяснилось, что внесение Эрдогана в список было личной инициативой какого-то норвежца из натовского центра подготовки учений», - пишет корреспондент.
По его словам, норвежца уже уволили, но, наверно, сделали это зря, поскольку президент Турции реально попадает под такое определение, как враг демократии. Корреспондент подчеркнул, что сейчас в турецких тюрьмах сидят уже все, кто считает себя оппонентом Реджепа Эрдогана.