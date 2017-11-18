В Атлантике пропала аргентинская подлодка

Все силы спасателей и береговой охраны брошены на поиски подводной лодки, принадлежащей ВМС Аргентины, которая пропала в Атлантическом океане.
Последний раз сигналы с подлодки были зафиксированы, когда она находилась в 430 километрах от берега, в бухте Сан Хорхе. Как информирует replyua.net, в сообщении ВМС Аргентины, опубликованном в Твиттере, говорится о том, что аргентинские военные не могут связаться с подлодкой, которая ранее вышла из порта Ушуая и двигалась в порт Мар-дель-Плата, который находится в центре Аргентины. На борту San Juan — 44 члена экипажа, передает Reuters со ссылкой на официального представителя аргентинского флота Энрике Балби. Сейчас в поисках задействованы самолеты и военные корабли.
«Мы расследуем причины, по которым лодка перестала выходить на связь. Если они касаются средств связи, то она должна была всплыть. У экипажа достаточно продовольствия, чтобы провести в море несколько дней», - отметил Балби. Последний раз с подлодкой удалось связаться утром 15 ноября.