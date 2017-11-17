В перепродаже самой известной работы Леонардо да Винчи не обошлось без криминала

Довольно в неплохой сделке поучаствовал российский олигарх Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году российский миллиардер купил одну из реплик картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 79 миллионов долларов. А на днях на аукционе Christie's перепродал как оригинал за 400 миллионов, всего с учетом налогов и сборов покупатель пополнил семейный бюджет россиянина на 450 миллионов – более чем в два с половиной раза превзойдя предыдущий аукционный рекорд в 179 миллионов. Учитывая, что подлинность картины подвергается обоснованным сомнениям, это можно объяснить ловкостью рук, тем более что часть, связанную с мошенничеством – раскрутку сомнительной картины, взял на себя аукционный дом Christie's. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет написал украинский политический обозреватель Андрей Плахонин.
Он отметил, что при этом в коллекции Рыболовлева все еще остаются работы Пикассо, Ротко, Гогена, Матисса, Родена, оцениваемые в 2 миллиарда долларов. Мало того, что эта версия «Спасителя мира» скорее всего принадлежит не кисти Леонардо, лет 10 назад, устав от споров и поисков утраченного оригинала, большинство экспертов сговорились считать оригиналом наиболее удачную из чуть более поздних реплик картины, но даже история, как она попала к Рыболовлеву, имеет криминальный душок.
Эксперт рассказал, дело в том, что при ее покупке артдиллер российского миллиардера Ив Бувье «кинул» его почти на полсотни миллионов. Как выяснилось через год, он приобрел ее за 79 миллионов, а с Рыболовлева взял 127,5 миллионов долларов. В общем, деньги вернули, Ива Бувье отправили за решетку, а неприятный осадок сейчас Рыболовлев запивает Шампанским.