Transparency International: «Почти каждый четвертый в мире давал взятки»

Фактически каждому четвертому жителю планеты, который обращался за услугами к государственным органам власти, приходилось давать взятки. Как передает replyua.net, соответствующая информация присутствует в тексте доклада «Барометр мировой коррупции» международной организации Transparency International, который опубликовали 15 ноября.
Рекордные показатели были зафиксированы в Йемене – о коррупции там заявили 77% респондентов. Затем расположились Индия (69%), Вьетнам (65%), Мексика (51%), Египет (50%), Судан и Марокко (48%). Что касается Украины, то взятки здесь давали 38%. В России – 34%. Наиболее коррумпированными опрошенными оказались полицейские и избранные представители власти. С такой точкой зрения согласны 36% всех респондентов. 57% считают, что борьба с коррупцией в этой стране находится на низком уровне. В Украине таких – 86%. Начиная с марта 2014 года по январь 2017 года участниками опроса стали 162 136 человек в 119 странах мира.
Согласно результатам минувшего года, Украина оказалась на 131-й позиции в рейтинге восприятия коррупции, который составили в Transparency International.