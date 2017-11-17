КНДР строит первую подлодку с баллистическими ракетами, - СМИ

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Строительство первой подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами начала Северная Корея, как пишет replyua.net со ссылкой на «Рейтерс».Так, издание пишет, что на спутниковых снимках военно-морской верфи КНДР, которые были сделаны 5 ноября, можно увидеть активность на судостроительной верфи Северной Кореи в провинции Синпо. В отчете 38 North говорится: «Наличие того, что выглядит секциями корпуса подводной лодки на площадках, предполагает строительство новой подводной лодки, вероятно лодки SINPO-C, которая имеет способность нести баллистические ракеты».В это же время в докладе отмечается, что на двух площадях, которые расположены рядом с конструкторскими залами в центре верфи происходило движение частей и компонентов на протяжении всего 2017 года. В отчете также отмечается: «Изображения 5 ноября показали два больших круглых объекта, которые могли быть секциями корпуса давления подводной лодки». На сделанных 5 ноября снимках видны два огромных круглых объекта, которые могут быть секциями корпуса давления подводной лодки класса ROMEO в Северной Корее. Также издание отметило, что снимки показали, что испытания механизма выброса ракет с подводной лодки продолжаются. Однако в документе также и отмечается, что никакой активности не видно, предполагая подготовку к новому испытанию ракеты с подводной лодки.