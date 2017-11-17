Новости безнадежные: уже с 2018 30% нашего общения в чатах будет общением с чат-ботами

На смену влюбленным, которые оба в ресторане молча «втыкают» в свои телефоны, технический прогресс ведет за руку влюбленных, которые все-таки начнут говорить, но не друг с другом, а со своими чат-ботами. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу.
По его словам, далее стоит ждать логическое продолжение: США было исследование, в котором респонденты отвечали, что считают чат-ботов Siri, Alexa и Cortana членами семьи и даже Анонимные Алкоголики Бразилии поразили рынок, запустив своего чат-бота для общения с молодежью, которая страдает алкоголизмом. В первую же неделю работы с ним поговорило более 100 тысяч человек.
Дмитрий Кулеба отмечает, что логика учит нас, что если есть чат-бот, которому можно спасаться от бухла, то вполне может существовать и чат-бот, с которым можно бухать и это дает надежду миллионам Одиноких Алкоголиков во всем мире, то есть позитив все же есть. Правда, этот позитив все же очень сомнительный, потому что живое общение в нашем обществе постепенно теряется, переселяясь в сеть интернет.