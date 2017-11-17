Пономарь: «Украина – важный военный союзник США»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет, что на календаре уже пятница, и на десерт недели припасено несколько хороших новостей, передает replyua.net.
«Украина - военный союзник США: Сенат принял оборонный бюджет на 2018 год, который выделяет Украине 350 млн долларов военной помощи, включая летальное оружие. Также очень важно, что на противодействие агрессии России в Европе предусмотрено выделение 4,6 млрд долларов (на этот год было 4,3 млрд). Теперь - на подпись Трампу», - пишет Пономарь. Также, по его словам, накануне Верховная Рада приняла закон о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг и закон о защите бизнеса, и для инвестиционного климата это очень важные законы.
Обозреватель отмечает, что в Раде изменили календарь праздников. Рождество Христово по Григорианскому календарю, которое отмечают 25 декабря, станет в Украине выходным днем. «Празднуем Рождество со всем нормальным миром. Странно, почему не сделали 9 Мая рабочим днем?», - добавил эксперт.