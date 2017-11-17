Обнародован рейтинг самых опасных стран для туристов в 2018 году

Специалисты сервисной компании International SOS обнародовали карту мира, на которой указали страны, представляющие наибольшую опасность для путешественников в следующем году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, на сайте этой компании была опубликована карта, на которой все страны обозначены разными цветами, в зависимости от уровня опасности. Темно-красным цветом эксперты обозначили самые опасные страны для туристов в следующем году. Это Сомали, Афганистан, Йемен, Южный Судан, Ливия, Мали и Сирия. Зеленым цветом специалисты обозначили самые безопасные государства, рекомендованные для путешествий. Это Норвегия, Исландия и Финляндия.
Напомним, что ранее специалисты назвали города мира, являющиеся самыми привлекательными для туристов в следующем году. Рейтинг возглавила Севилья в Испании, за ней идет Детройт в США, тройку замкнула Канберра в Австралии. Также в десятку были включены Осло, Гуанахуато, Сан-Хуан, Матера, Антверпен, Гаосюн и Гамбург.