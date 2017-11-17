Огромный астероид Фаэтон сблизится с Землей в декабре

17 декабря этого года к Земле приблизится гигантский астероид Фаэтон, причем на максимально близкое расстояние. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, диаметр этого космического объекта достигает пяти километров. Траекторию полета Фаэтона вычислили сотрудники Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Канта.
Как отметили исследователи, астероид приблизится к Земле на расстояние в десять миллионов километров, и этот объект занесен в группу потенциально опасных астероидов для Земли. Этот околоземный астероид из группы аполлонов получил свое имя из-за особенностей орбиты: в перигелии он приближается к Солнцу на рекордные 20 миллионов километров. Именно поэтому он был назван в честь древнегреческого мифологического героя Фаэтона.
По словам Алексея Байгашова, сотрудника университета, ранее этот астероид имел более крупные размеры, однако после многократных сближений с Солнцем Фаэтон начал «рассыпаться», из-за чего образовались потоки метеоров. Астероид в том виде, в котором он сейчас движется к Земле, по словам ученых, может быть остатком ядра большой кометы. По прогнозам специалистов, Фаэтон пролетит мимо Земли, и шанс столкновения ученые оценивают как минимальный.