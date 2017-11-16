Астрономы нашли новую экзопланету с пригодным для жизни условием

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Изучающие космические просторы исследователи сообщили, что ими была открыта новая экзопланета, на которой наблюдается пригодная для жизни температура. По данным астрономов, небесное тело находится в одиннадцати световых годах от Солнечной системы. Как пишет replyua.net, об открытии ученые рассказали в журнале Astronomy & Astrophysics.В их сообщении отмечается, что планета Ross 128 b обращается вокруг красного карлика Ross 128 в зоне звезды. Также исследователи считают, что планета состоит в основном из горных пород, но никак не газа. Температура на ее поверхности, по данным астрономов, идеально подходит для жизни и колеблется от -60 градусов по Цельсию до +20 градусов.Также ученые выяснили, что масса Ross 128 b составляет 1,35 масс нашей планеты Земля. По их данным, новая экзопланета находится от Ross 128 в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу, что дает понять, что год на ней длится всего лишь 9,9 дня. Поверхность экзопланеты не нагревается благодаря тому, что красные карлики являются достаточно холодными звездами. В настоящее время остается неизвестным то, есть ли на этой планете атмосфера.