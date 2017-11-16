По Земле прокатилась серия мощных землетрясений

Сразу в трех странах в ночь на четверг, 16 ноября, были зафиксированы мощные подземные толчки. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, землетрясения были зафиксированы в Грузии, Армении и Азербайджане, а несколькими днями ранее мощные подземные толчки привели к огромным человеческим потерям и массовыми разрушениям в Иране.
Эпицентр нового землетрясения, произошедшего на Кавказе, располагался в трехстах километрах в южном направлении от Баку, столицы Азербайджана, недалеко от города Барда. О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи. 1536 человек были вынуждены оставить свои дома, а еще 57 людей получили ранения.
Также подземные толчки несколько часов назад были зафиксированы на западе Ирана, и эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах от города Керманшах. Через несколько минут последовали новые подземные толчки. О жертвах пока не сообщалось.