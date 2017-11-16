Скончался великий композитор, обладатель «Оскара»

На 85-ом году жизни скончался Луис Энрикес Бакалов, знаменитый аргентино-итальянский пианист и композитор, обладатель кинопремии «Оскар», передает replyua.net со ссылкой на издание Repubblica.
Долгое время композитор боролся с заболеванием сердца – он умер в больнице после продолжительной ишемической болезни сердца. Свой «Оскар» композитор получил в 1996 году за музыку к фильму «Почтальон». Кроме того, он является автором саундтреков более чем к двадцати картинам, самые известные из которых – «Джанго освобожденный» и «Убить Билла». Бакалов родился в Буэнос-Айресе. Композитор имел болгарские и еврейские корни, а в последние годы он занимался сочинительством не только музыки к фильмам, но и написанием произведений для оркестра и хора. Пианист и композитор умер в Риме.
В далеком 1967 году Бакалова номинировали на «Оскар» за музыку к фильму «Евангелие от Матфея», и уже в те годы он обрел мировую славу. В семидесятых годах Бакалов сотрудничал даже с несколькими рок-группами. Свою первую музыку к фильму композитор сочинил в 1960 году.