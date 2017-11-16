Илон Маск рассказал о сложностях в личной жизни и о расставании с Эмбер Херд

Илон Маск, известный бизнесмен и изобретатель, дал большое интервью изданию Rolling Stonе, в котором рассказал о серьезных проблемах в личной жизни, передает replyua.net.
Когда журналист поинтересовался о работе компании Маска, тот извинился и отошел в туалет, а, когда вернулся, журналист предложил поговорить на другие темы. «Мне нужно немного времени, чтобы войти в ритм. Я только что расстался со своей девушкой. Я был по-настоящему влюблен и мне очень больно. Если честно, скорее, она рассталась со мной, чем я с ней», - объяснил Маск, имея в виду Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа. По словам бизнесмена, несмотря на всю публичность, он довольно сложно заводит новые знакомства и считает, что в будущем он, возможно, уже не будет встречаться с женщинами.
«Я ищу долгосрочных отношений. Мне не нужен кто-то на одну ночь. Я ищу серьезного партнёра или родственную душу, что-то вроде этого», - добавил Маск. Журналист, в свою очередь, посоветовал бизнесмену подождать какое-то время, и только потом заводить новый роман.