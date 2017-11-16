Журналист: «Бесславный конец 37-летнего правления диктатора»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает о том, что главной новостью вчерашнего дня стал переворот в Зимбабве, где был арестован президент Роберт Мугабе и его супруга, информирует replyua.net.
«После этого они разрешили президентской супруге покинуть страну в обмен на его отставку. Вот такой бесславный конец 37-летнего правления диктатора, ставшего со временем классическим представителем своей профессии. Мугабе прикончил в своей стране демократию, экономику, социальную сферу, выгнал оттуда всех несогласных и думал, что спокойно досидит во власти до конца своих дней», - отметил Яковина. По его словам, у президента не получилось это сделать – политическую смерть ему устроили даже не оппозиционеры, а свои люди, - прикормленные друзья и соратники.
Корреспондент подчеркнул, что этим людям не понравилось, кого в преемники выбрал Мугабе, и диктаторская сказка подошла к концу. Яковина добавил, что похожая сказка может когда-нибудь произойти и в далекой от Зимбабве северной стране, имея в виду Россию.