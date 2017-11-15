Пономарь: «Этого не может быть! Россия распространяет фейковые новости!»

Олег Пономарь, известный обозреватель, комментирует самые последние новости, пришедшие к этому часу, на своей странице в Фейсбуке, передает replyua.net.
«Среда. Что важного? #RussiaGate: ФБР обнаружило более 60-ти денежных переводов от российского МИДа в российские посольства по всему миру с пометкой «деньги на избирательную кампанию 2016 года». Та не может быть: «Россия распространяет фейковые новости по катастрофе MH17», - МВД Нидерландов. Важно: Третий комитет ООН принял обновленный, жесткий проект резолюции по Крыму», - отмечает обозреватель. По его словам, Украина не спешит и обязательно дождется - крайний срок вынесения решения по спору между Газпромом и Нафтогазом Стокгольмский арбитраж перенес на февраль следующего года.
Кроме того, Пономарь сообщает и другие важные новости: бюджет на следующий год был принят Радой во втором чтении, а руководство Всемирного банка заявило о том, что продолжит инвестиции в Украину только после того, как в стране создадут Антикоррупционный суд и проведут земельную реформу.