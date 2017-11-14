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Військові Південної Кореї врятували втікача з КНДР, який отримав шість серйозних поранень з «Калашнікова»

Військові Південної Кореї врятували втікача з КНДР, який отримав шість серйозних поранень з «Калашнікова»
Лікарі Південної Кореї запевняють, що відкачають відчайдушного хлопчину, який в понеділок під шквальним вогнем рвонув з КНДР в капіталізм в містечку Пханмунджом – в єдиній точці зіткнення Півночі з Півднем Кореї на нашпигованій мінами демілітаризованій зоні. Військовий захопив щось на кшталт радянського уазика і відчайдушно рвонув на ньому до жителів півдня.

Куля пробила колесо, хлопець побіг під обстрілом і зник. Військові Південної Кореї досить швидко знайшли його тепловізором – стікаючи кров'ю, перебіжчик забився під купу осіннього листя вже на протилежному боці.

Командування КНДР не ризикнуло перетинати лінію розмежування, щоб добити зрадника. Спецназ Південної Кореї під густими прицілами снайперів з обох сторін акуратно дістав хлопчину – він, як сказали в Сеулі, отримав п'ять дірок з «Калашникова», втратив багато крові, але жити все ж буде, хоча наразі в дуже в важкому стані. Судячи по мундиру, хлопчина не з високих чинів. Головна проблема – це те, що органи молодого хлопцям буквально пронизані кулями і лікарі відмовляються точно сказати чи зможе він, як і раніше, жити повноцінним життям.
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