Ученые выяснили, где находится родина вина

Группа исследователей из нескольких стран провела химический анализ глиняных черепков, найденных при раскопках, и установила, что впервые вино было произведено на территории современной Грузии.
Как информирует replyua.net. ранее считалось, что виноделие зародилось на Ближнем Востоке. Осколки глиняных бочек были найдены на двух объектах примерно в 50 километрах от Тбилиси. Оказалось, что вино в Грузии начали производить восемь тысяч лет назад, тогда как в Иране и на Ближнем Востоке этим занялись на тысячу лет позже. По словам Стивена Батюка, сотрудника канадского университета Торонто, те десять сортов винограда, которые считаются современными, были разработаны благодаря очень долгой селекции нескольких диких сортов винограда, который выращивался по всей Евразии.
«И те сорта винограда, которые сегодня связаны с производством примерно 99,9 процентов вина на Земле, начали свое путешествие по планете здесь, на Кавказе», - подчеркнул исследователь.