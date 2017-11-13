На Солнце полностью исчезли пятна, - ученые

Известные астрофизики рассказали об уникальном явлении на Солнце, которое они пока не могут точно объяснить. Как информирует replyua.net, ученые заявили, что на стороне Солнца, повернутой к Земле, полностью исчезли все пятна.
Кроме того, исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца института имени Лебедева РАН отметили, что вероятнее всего, пятна пропали и на другой стороне светила. «В настоящее время на обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна. Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там», - сказано в заявлении ученых.
Астрофизики рассказали, что магнитное поле Солнца меняется каждые одиннадцать лет, то ослабевая, то усиливаясь, а между пиками наступает период минимальной активности светила. Именно сейчас на Солнце часто возникают вспышки, вызывающие сильнейшие магнитные бури на Земле. По мнению специалистов, Солнце «успокоится» не раньше конца 2018 года, и в ближайшее время на нашей планете бури не утихнут.