Как передает replyua.net, популярное немецкое издание Bild сообщило, что в детском зоопарке Берлина Герлитцер-парке сириец изнасиловал пони. Поскольку одна из сотрудниц зоопарка сделала несколько фотографий, прежде чем насильник сбежал, его идентифицировали и отловили. И теперь немецкой полиции предстоит выяснить, что толкнуло жителя далекой страны на этот неординарный поступок.
Издание сообщает, что версий преступления может быть несколько. Во-первых, 23-летний насильник мог расти подпаском среди овец, лошадей и привычка пользовать скот не совсем по назначению, могла перейти по наследству от деда или отца. Во-вторых, 23-летний насильник мог в детстве быть травмирован копытом лошади, и затаил обиду. В-третьих, насильник мог действовать по заданию ИГИЛ в рамках тайного эксперимента по выведению кентавров, как секретного боевого подразделения воинов джихада. А место было выбрано исключительно для того, чтобы влить в потомство сильную арийскую кровь.
Журналисты шутят, что теперь все зависит от того, какие показания даст потерпевшая. В том числе разъяснит, будет ли она подавать на насильника в суд в тренде голливудских секс-скандалов, а также – почему не оказала активного сопротивления.