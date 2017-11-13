Пономарь: «Мега-насыщенная неделя и новости о России»

На календаре уже понедельник, и началась новая рабочая неделя, которая будет мега-насыщенной, и нас ожидает масса новостей по #RussiaGate. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Рада снова заседает в зале. Много важного должна принять. Встреча Волкер-Сурков сегодня - миротворцы на повестке дня. И несколько новостей одной строкой: Додон, как же так? НАТО открывает свой офис в Молдове в декабре», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, Украина остается космической державой, поскольку ракетоноситель Antares, произведенный в Украине, на околоземную орбиту вывел космический грузовик, который доставит три тонны важного груза на МКС.
Кроме того, Пономарь сообщил еще одну хорошую новость для Украины – кредитный рейтинг нашей страны с стабильным прогнозом был подтвержден агентством S&P.