Роналду сообщил о рождении четвертого ребенка

Криштиану Роналду, один из самых титулованных футболистов современности, сообщил о том, что стал отцом в четвертый раз. Как информирует replyua.net, радостной новостью спортсмен поделился на своей странице в Твиттере, отметив, что у него родилась дочь Алана.
«Алана Мартина только что родилась! И Джо, и Алана чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы!», - написал футболист. Он также разместил снимок, сделанный в палате для новорожденных – на нем запечатлены сам Роналду, его старший сын, новорожденная дочь и ее мама – подруга Криштиану Джорджина Родригес. Напомним, что еще совсем недавно у футболиста родились близнецы, которых выносила суррогатная мать. Старшему сыну Роналду, Криштиану-младшему, сейчас уже шесть лет.
В конце июня футболист заявил о том, что у него родились близнецы от суррогатной матери. Имя женщины футболист называть отказался. Напомним, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Криштиану ходят уже не первый год. Они появились еще в то время, когда футболист встречался с известной моделью Ириной Шейк.