Эксперты назвали города мира с самым высоким уровнем убийств

Сотрудники неправительственной организации Мексики «Совет граждан по уголовному правосудию и общественной безопасности» составили рейтинг городов мира, где наблюдается самый высокий уровень убийств, информирует replyua.net со ссылкой на Новое Время.
Данные, как отметили специалисты, были собраны за прошлый год. На первом месте по количеству убийств оказался Каракас, город в Венесуэле. На сто тысяч человек там приходится 130 убийств. На втором месте антирейтинга идет мексиканский Акапулько – на сто тысяч населения 113 убийств, а тройку лидеров замыкает Сан-Педро-Сула, город в Гондурасе, где на сто тысяч населения приходится 85 убийств. При этом, по словам экспертов, самое большое количество убийств происходит в Венесуэле – в рейтинг попали сразу несколько крупных венесуэльских городов. Это Валенсия, Сьюдад-Гуаяна и Матурин.
Также в первой десятке оказались бразильский Натал, Сан-Сальвадор в Сальвадоре, мексиканский Сьюдад-Виктория и гондурасский город Дистрито Централ. Для сравнения: в Киеве на сто тысяч человек приходится только 3,4 убийства, в Москве – 2,8 убийств, в Берлине – 2,5 убийств.