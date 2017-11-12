валюта
СпецтемаБлогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Эксперты назвали города мира с самым высоким уровнем убийств

Эксперты назвали города мира с самым высоким уровнем убийств
Сотрудники неправительственной организации Мексики «Совет граждан по уголовному правосудию и общественной безопасности» составили рейтинг городов мира, где наблюдается самый высокий уровень убийств, информирует replyua.net со ссылкой на Новое Время.

Данные, как отметили специалисты, были собраны за прошлый год. На первом месте по количеству убийств оказался Каракас, город в Венесуэле. На сто тысяч человек там приходится 130 убийств. На втором месте антирейтинга идет мексиканский Акапулько – на сто тысяч населения 113 убийств, а тройку лидеров замыкает Сан-Педро-Сула, город в Гондурасе, где на сто тысяч населения приходится 85 убийств. При этом, по словам экспертов, самое большое количество убийств происходит в Венесуэле – в рейтинг попали сразу несколько крупных венесуэльских городов. Это Валенсия, Сьюдад-Гуаяна и Матурин.

Также в первой десятке оказались бразильский Натал, Сан-Сальвадор в Сальвадоре, мексиканский Сьюдад-Виктория и гондурасский город Дистрито Централ. Для сравнения: в Киеве на сто тысяч человек приходится только 3,4 убийства, в Москве – 2,8 убийств, в Берлине – 2,5 убийств.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: українці не чекали такого від Слєпакова

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
11 ноя 2017
10606

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог

Как сообщал replyua.net, в Винницкой области селяне перекрыли дорогу военной колонне. Номинальная причина: «Они будут где-то здесь утилизировать снаряды из Калиновки, то нам страшно, пусть в другом

11 ноя 2017
8789

Ахеджаков: увеличение штрафов – это все не то, есть один по-настоящему действующий способ, как вывести на ноль нарушение ПДД

Как передает replyua.net, в Украине возобновились разговоры об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. По мнению известного украинского блогера Кима Ахеджакова, мы наступаем на

11 ноя 2017
5232

Піонтковський: у Вашингтоні рішення вже прийняте, тепер справа за українською владою

Як розповів в інтерв’ю кореспонденту видання «Апостроф» російський політолог Андрій Піонтковський, всі події навколо України доводять, що у Вашингтоні давно прийняли рішення щодо нашої держави, - про

Последние новости

Блогер: воруя и присваивая веками украинскую историю и культуру, россияне создали сами для себя своеобразную ловушку

Коломойский назвал национализацию «ПриватБанка» рейдерством, - СМИ

Трамп отказался от своих заявлений о вмешательстве России

Пионтковский: «Сопротивление Украины мобилизовало страны Запада»

Вятрович озвучил, что станет началом восстановления отношений Украины и РФ

Диетолог назвала пять лучших продуктов для долголетия

Политолог пояснил, что нужно Украине для вступления в Евросоюз

В США взялись за президента: спецпрокурор проверит, знал ли Трамп о связях своих подопечных с РФ

Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины

Эксперт: «Украине с Россией придется жить еще очень долго»

Доверие Трампа к Путину угрожает нацбезопасности США, - Маккейн

Группа Spice Girls готовится к воссоединению в следующем году

Терезу Мэй могут отправить в отставку

Scorpions в Киеве: полный аншлаг и восторг фанатов

Эксперт: МВД не должно ждать голосования в Раде, а начать контролировать скорость движения уже с 1 декабря

На саммите АТЭС величие Путина не пострадало, - блогер

Сюмар: «В отличие от России, Украина может стать государством «золотого миллиарда»

Блогер: в Украине общество разделилось на дураков и хитроумных. Вторые постоянно плачут, что их ущемляют

Экзотично: на Закарпатье собирают урожай киви

Эксперты назвали города мира с самым высоким уровнем убийств

 Новости за день