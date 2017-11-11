Южная Корея и США приступили к новым военным учениям

Соединенные Штаты и Южная Корея снова проводят новые совместные учения, в которых принимают участие семь боевых кораблей Южной Кореи и три авианосца Соединенных Штатов. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание DW, о новых учениях рассказал представитель Министерства обороны Южной Кореи.
По словам представителя южнокорейского оборонного ведомства, учения проходят в Тихом океане, в его западной части. Цель учений - усилить отпугивания в связи с угрозой со стороны Северной Кореи и предотвратить любые провокации со стороны Пхеньяна. Напомним, что за последние несколько месяцев Северная Корея сделала множество резких заявлений в адрес США. Ранее министр иностранных дел КНДР заявил о том, что скоро северокорейские ракеты нанесут визит на территорию США.
Министр заверил, что его страна предпримет беспощадные, превентивные меры, если Вашингтон попытается обезглавить руководство или вооруженные силы КНДР. Кроме того, лидеры США и КНДР неоднократно обменивались «любезностями». Трамп называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой», а тот, в свою очередь, назвал американского президента «старым безумцем».