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Эксперт: даже Трамп уже понял, Путин не средство решения мировых проблем, Путин, наряду с Ираном, КНДР – еще одна проблема

Эксперт: даже Трамп уже понял, Путин не средство решения мировых проблем, Путин, наряду с Ираном, КНДР – еще одна проблема
Политические эксперты, аналитики рассуждают, почему так и не состоялась беседа между Трампом и Путиным, о которой, как о чем-то решенном, еще недавно говорили обе стороны. Трамп ушел со встречи АТЭС пораньше, а Путин остался – копя обиды, и потирая похлопанное Трампом плечо. Между тем, о том, почему проанонсированная встреча так и не состоялась, высказался госсекретарь Тиллерсон: «Повод для встречи есть, если есть, что обсуждать по-существу». А по существу с Путиным, похоже, Трампу говорить не о чем. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Андрей Плахонин.

По его словам, даже Трамп уже понял, Путин не средство решения мировых проблем, Путин, наряду с Ираном, Сирией, КНДР, еще одна проблема. Все разговоры о необходимости встречи с российским президентом велись до переговоров между Трампом и главной КНР, которые обе стороны охарактеризовали как успешные. Теперь от имени Трампа с Путиным разговаривает Си Цзиньпин, с которым, как сообщают китайские СМИ, он встретился в кулуарах саммита.

Политолог отмечает, похоже, многолетние усилия Путина по возвращению к биполярному мироустройству наконец увенчались успехом, правда с Россией, как страной в сфере интересов Китая. По крайней мере, с Китаем можно договорится, он придерживается международного права, и выполняет, взятые на себя обязательства. А еще, Китай умеет разговаривать с диктаторами, страдающими биполярным расстройством. Очень полезное и обнадеживающее свойство, особенно учитывая, что и американский президент не совсем в себе.
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