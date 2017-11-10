Путину остается только молча завидовать: Трамп подписал в Пекине договоры на четверть триллиона долларов

Визит президента США Трампа в Пекин прошел более, чем результативно – было объявлено о подписании документов о сделках на 250 с лишним миллиардов долларов или же четверть триллиона. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Помимо ряда важных документов об экономическом сотрудничестве подписано также ряд меморандумов, которые ни к чему конкретному не обязывают. Дональд Трамп очень долго обвинял китайцев в нечестной торговле, гневался, и надо было во время исторического визита показать победный результат, тем самым развеяв слухи злых языков о раздоре между двумя могущественными странами.
Среди серьезных документов, что называется, на серьезные деньги, числиться, например документ, о весомых китайских инвестициях в гигантский проект сжижения природного газа на Аляске. Этот договор – это «большой привет» тем, кто по-прежнему думает, что газом можно накрепко привязать Китай к России. Этого товара на мировом рынке много, товарищи в Пекине выбирают привередливо, сбивают цены и сохраняют себе политическую свободу рук.