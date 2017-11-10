Globe and Mail: В Канаде политики давят на правительство Трюдо по миротворцам ООН на Донбассе

Возглавляющий Консервативную партию Канады Эндрю Шир, при поддержке группы украино-канадских лоббистов, заявил, что правительство Джастина Трюдо должно возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе, передает replyua.net со ссылкой на статью издания Globe and Mail. Отмечается, что канадцы все чаще заявляют о том, что на оккупированных территориях Украины нужно разместить миротворческий контингент ООН.
С учетом этого, продолжает возрастать давление на главу правительства Канады Джастина Трюдо: по мнению либералов и оппозиции, Канада должна стать лидером в вопросе размещения солдат ООН на территории вооруженного конфликта в Украине, подчеркивается в статье.
Вместе с тем, согласно убеждению канадских политиков, для того, чтобы отравить «голубые каски» на Донбасс, необходимо получить соответствующее одобрение Совета Безопасности ООН, среди членов которого и Российская Федерация. Более того, Консервативная партия Шира «призывает отправить миротворческую миссию на украино-российскую границу, а не на саму линию соприкосновения», отмечает издание.