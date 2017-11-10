В сети появились доказательства приближения Нибиру к Земле

Необычный видеоролик появился пару дней назад на Youtube. Как информирует replyua.net, авторы видео утверждают, что этот ролик доказывает существование планеты Нибиру, и она уже вплотную приблизилась к Земле.
В ролике можно увидеть довольно необычное явление в небе. Авторы объясняют, что якобы таким способом загадочная планета Х влияет на Землю – явление свидетельствует о том, что в космосе образовался след от кометного хвоста Нибиру, и это смесь пепла и пыли. По словам автора, эти следы планеты уже проникают в земную атмосферу. Свечение, образовывающееся в результате перемещения Нибиру, является пылающим следом.
Впрочем, скептики не поверили в аргументацию авторов ролика, и они уверены, что на записи видно самую банальную вещь - Солнце, скрытое за облаком. Особый вид этому придали перспектива и ракурс съёмки. Нужно отметить, что многие ученые с мировым именем верят в существование Нибиру и считают, что эта планета погубит Землю.