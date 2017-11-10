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Вашингтон и Пекин нашли альтернативу газу из России

Вашингтон и Пекин нашли альтернативу газу из России
Между Соединенными Штатами Америки и Китаем состоялось подписание соглашения, предусматривающего развитие завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, передает replyua.net со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что общая мощность завода будет составлять в течение года 27,6 млрд. куб. м газа, стоимость проекта уже успели оценить в 43 млрд. долларов. Новый завод, как ожидается, может стать альтернативой российскому газопроводу «Сила Сибири».

В соответствии с прописанными условиями оглашения, которое подписали компаниями China Petrochemical Corp. (Sinopec Group) и Alaska Gasline Development Corp., сжиженный природный газ с завода на Аляске будет поставляться на территорию Китая. Участниками проекта также являются власти Аляски, China Investment Corp. и Bank of China Ltd.

Согласно прогнозам, транспортировка газа будет осуществляться по трубопроводу протяженностью 800 миль с северных месторождений Аляски до завода СПГ в южной части штата. Уже оттуда его будут отправлять танкерами в Китай. На сегодняшний день Россия занимается реализацией проекта «Сила Сибири», годовая мощность которого составляет 38 миллиардов кубометров газа.
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