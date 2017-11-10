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Пономарь: «Эта пятница – день приятностей для Украины»

Пономарь: «Эта пятница – день приятностей для Украины»
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал самые последние новости, отметив, что в эту пятницу имеются очень приятные для Украины известия, передает replyua.net.

«Разные приятности: французская ракета Vega, оснащенная украинским двигателем, вывела на орбиту марокканский спутник. Япония упрощает визовый режим с Украиной с 1 января. Датский ритейлер JYSК, который занимается продажей товаров для дома, намерен до конца 2018 года открыть 12 магазинов в Украине», - пишет Пономарь. Также, по его словам, рабочая неделя завершается тем, что Верховная Рада приняла важную реформу ЖКХ, а также и закон о приватизации, но пока только в первом чтении.

Обозреватель добавил, что Дональд Трамп начал делать большие деньги для Соединенных Штатов, - американский президент заключил с Китаем сразу 15 соглашений, и сумма всех сделок достигает 253 миллиардов долларов, кроме того, китайцы подписали соглашение с компанией Боинг на приобретение лайнеров общей стоимостью 37 миллиардов долларов.
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