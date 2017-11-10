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«Совершенно неожиданно»: ученые заявили о мощной плазменной буре на Солнце

«Совершенно неожиданно»: ученые заявили о мощной плазменной буре на Солнце
Специалисты зафиксировали сильную плазменную бурю на поверхности Солнца, заявив о том, что она стала полной неожиданностью. Как передает replyua.net, о плазменной буре рассказали сотрудники Обсерватории солнечной динамики.

По словам ученых, новая плазменная буря отличается высокой активностью – в эпицентре урагана скорость может достигать одиннадцати тысяч километров в час. По словам специалистов, появление бури на светиле спровоцировало формирование огромной магнитной нити, которая по своим внешним очертаниям напоминает разлом. Несмотря на то, что данное явление не представляет особенной ценности для науки, оно так или иначе заслуживает внимания из-за своей уникальности. Астрономы заявили, что внимательно следят за этим явлением.

В настоящее время они также выясняют, какие последствия плазменная буря может спровоцировать. Не исключено, что она может негативно повлиять на самочувствие миллионов людей. По мнению экспертов, плазменная буря может быть намного опаснее магнитных бурь, возникающих на поверхности Солнца.
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