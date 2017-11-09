НАТО с Афганистана ни ногой, – Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг официально заявил, что военные от Альянса и стран-партнеров выразили полную готовность остаться в Афганистане, чтоб принять участие в операции «Решительная поддержка», которая является небоевой. И оставаться они там будут столько, сколько посчитают необходимым. Об этом сообщает replyua.net.
Это заявление сделал Столтенберг лично, в штаб-квартире Организации Североатлантического договора. В этом заявлении генсек НАТО говорил о том, что главная задача войск – усилить обучение и дать нужную помощь и советы для афганских войск. Так же было сказано, что есть необходимость присутствия и увеличение количества войск НАТО на территории Афганистана. Ко всему прочему, нужно, чтобы афганцы наконец-то приняли ответственность за их безопасность и присутствующие войска НАТО.
Известно, что операции задействовано 27 стран-участниц и все страны выразили решительность в том, чтобы увеличить войска с 13 тыс. до 16 тыс. человек. Особенно он выделил то, что желают принять участие в операции Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Задача этой миссии состоит в том, чтобы обучить, как можно большее количество афганских военных, а также повысить их профессиональный уровень знаний о безопасности.