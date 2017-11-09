Огромный астероид приблизится к Земле 14 декабря, - ученые

14 декабря на минимальное расстояние к Земле приблизится астероид 2017 UC45, который сейчас несется на огромной скорости к нашей планете, сообщает replyua.net.
По словам астрономов, открытый ими астероид имеет довольно странную форму – максимальная длина объекта достигает 230 метров, минимальная – 70 метров, и его тело достаточно неоднородное. Точные сведения о диаметре и структуре объекта учены пока не могут получить, хотя и методики стали довольно современными. Однако исследователи уверяют, что астероид может быть намного больше, чем ранее удалось установить. Максимальной точки сближения небесные тела достигнут 14 декабря нынешнего года. Однако стоит отметить, невзирая на то, что 2017 UC45 занесен в перечень потенциально опасных объектов, реальной угрозы для нашей планеты он не несет.
Как сообщили специалисты NASA, согласно предварительным данным, минимальное расстояние между Землей и астероидом составит 16,9 миллиона километров. Многие ученые уже заявили, что 14 декабря Земле опасность не угрожает, однако со временем этот объект может изменить траекторию движения и упасть на нашу планету.