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СпецтемаІсторик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Пономарь: «Уставшая» Европа приняла важное решение»

Пономарь: «Уставшая» Европа приняла важное решение»
Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке прокомментировал последние новости, подчеркнув, что сегодня ожидается очень важный день в Верховной Раде – будет рассматриваться закон о приватизации, информирует replyua.net.

«Уставшая» Европа: вчера Комитет министров СЕ принял решение «О ситуации в Украине», подготовка которого была инициирована украинской стороной. В данном решении подтверждается поддержка Организацией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах; положительно оценивается прогресс, достигнутый Украиной в реализации реформ. Также в данном решении Комитет министров СЕ признал ответственность РФ в контексте выполнения Минских договоренностей», - пишет обозреватель.

Также, по его словам, совсем скоро Североатлантический альянс создаст центр по противодействию киберугрозам, а в Еврокомиссии накануне заявили о том, что не считают российский «Северный пооток-2» важным проектом для Евросоюза. Кроме того, Пономарь напомнил всем, что 21 ноября, в день Святого Михаила, десантники Украины будут отмечать свой профессиональный день.
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