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Ученые США выяснили, как жить, чтобы в глубокой старости не страдать слабоумием

Ученые США выяснили, как жить, чтобы в глубокой старости не страдать слабоумием
Ученые США провели небольшой эксперимент с пожилыми людьми, который показал, что наличие качественного общения помогает даже в глубокой старости чувствовать себя хорошо. По результатам проводимых тестов были выявлены интересные факты. Оказалось, что люди, которые имеют достаточно внимания и общения, даже в свои глубоких 80 лет меньше предрасположены к слабоумию, чем люди, ведущий срытый образ жизни с редким общением. Об этом сообщает replyua.net.

Чем качественнее дружеские отношения, тем легче человеку сохранять здравый рассудок, скорость мышления и когнитивные функции мозга. Это лишний раз доказывает, что большинство стариков в нашей стране обделены внимаем родственников. Именно поэтому они часто болеют, а их мозг теряет свои изначальные ресурсы и способности.

Ученые утверждают, что психологическое благополучие в старости значительно уменьшает риски развития слабоумия. Активная социальная жизнь может стать профилактикой всех частых недугов в пожилом возрасте, так же, как и здоровый образ жизни в целом. Несомненно, счастье продлевает жизнь и улучшает все ее качества. Давайте внимательнее относиться к нашим близким, и станем более заботливы.
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