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В Японии приговорили к смертной казни женщину, которая ради денег отравила до десятка своих мужей на тот свет

В Японии приговорили к смертной казни женщину, которая ради денег отравила до десятка своих мужей на тот свет
Окружной суд Киото вынес смертный приговор 70-летней Тисако Какэхи, прозванной черной вдовой, которая со времени умеренной молодости отправила на тот свет до десятка своих сексуальных партнеров, сходивших от нее с ума. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.

Впервые женщина вышла замуж в 24 года и последовательно сменила четырех мужей. Все они умерли при сомнительных обстоятельствах, оставляя возлюбленной супруге свои сбережения, поскольку исправно писали завещания в ее пользу. Потом мадам пошла по агентствам знакомств: искала мужчин сильно постарше, с серьезным доходом, без детей и родственников. Двое любовников в серьезном возрасте быстро улетели на тот свет, оставив свои денежки хитрой японке. На третьем она «обломалась» – легко убить его не удалось.

Всех своих мужчин роковая женщина отправляла в мир иной с помощью капсулы с синильной кислотой – выпей, милый, это потрясающая пищевая добавка для головокружительного секса. Однако следствие смогло доказать только убийство последнего мужа и двух последующих кавалеров – на остальных железных улик не хватило. Адвокаты, ясное дело, все обжаловали, напирая на то, что, мол, дела туманные, давно минувших дней, а их подзащитная ныне страдает от старческого слабоумия. История черной вдовы будет еще тянуться, до виселицы ей далеко. Японская черная вдова в общей сложности вытянула со своих убитых сожителей где-то чуть больше 9 миллионов долларов.
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