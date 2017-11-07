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Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет

Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет
Недавно стало известно, что самолет компании Qatar Airways был обязан совершить экстренную посадку в одном из аэропортов Индии из-за одной импульсивной и «неуправляемой» пассажирки. Этот рейс летел на Бали. Об этом сообщает replyua.net.

По словам свидетелей, семья вела себя вполне спокойно, не привлекая к себе лишнего внимания. Все было хорошо до того момента, пока женщина не захотела взять телефон мужа. После нескольких минут молчания, жена стала кричать и попросту стала «неуправляемой». Как не старались стюардессы и пассажиры самолета, разбушевавшуюся женщину успокоить не смогли. Пилотами было принято срочное решение экстренно посадить самолет в Ченнаи.

Семью в полном составе: муж, жена и ребенок, было высажено в аэропорту, а самолет с оставшимися шокированными пассажирами полетел на Бали. Как позже стало известно, женщина подняла на уши всех пассажиров на уши из-за того, что обнаружила в телефоне своего мужа доказательства его измены. Это и послужило катализатором, после которого женщину было уже не остановить. Не зря перед началом полетов стюардессы особое внимание уделяют пункту о том, что все пассажиры обязаны выключать свои телефоны и прочие гаджеты.
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