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Ученые нашли в космосе точку для зарождения новой жизни

Ученые нашли в космосе точку для зарождения новой жизни
Международная группа астрономов сделала заявление о том, что на спутнике Сатурна Энцеладе имеются все необходимые условия, чтобы зародилась новая жизнь, сообщает replyua.net.

Ученые отметили, что на спутнике ими была зафиксирована гидротермальная активность, образующаяся из-за приливного трения между ядром спутника и водой, что, в свою очередь, обеспечивает всей необходимой энергией живые организмы, которые могут там присутствовать. На Энцеладе существует значительных размеров соленый океан, однако его поверхность скрывает ледяная кора, толщина которой местами достигает двух десятков километров. В него не проникает солнце, то есть не происходит фотосинтез.

Специалисты считают, что такие механизмы на спутнике Сатурна могут работать уже миллиарды лет, из чего можно сделать вывод, что на Энцеладе действительно может существовать какая-то форма жизни. Напомним, что ранее астрономы заявили об открытии нескольких экзопланет, которые гипотетически могут быть пригодными для жизни людей.
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