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Фитнес вредит здоровью, - эксперты

Фитнес вредит здоровью, - эксперты
Швейцарские специалисты утверждают, что занятия фитнесом могут навредить здоровью. Как передает replyua.net, фитнес может оказаться вредным в том случае, если заниматься им от 14 часов в неделю и больше.

Для участия в эксперименте ученые из Швейцарии пригласили 1200 добровольцев 16-20 лет. Эксперты отметили, что в молодом возрасте многие люди тренируются интенсивно, и в некоторых случаях полностью игнорируют рекомендации тренеров. Все участники были разделены на группы: добровольцы из разных групп занимались определенное количество часов в неделю. У всех участников регулярно измерялись показатели физического и психологического состояния. Для этого была использована специальная 25-балльная шкала, которая применяется специалистами ВОЗ.

Оказалось, что самые лучшие показатели продемонстрировали те спортсмены, которые занимались фитнесом не больше 14 часов в неделю, то есть до двух часов в день. Впрочем, эксперты подчеркнули, что даже таких нагрузок бывает слишком много, и для поддержания здоровья и хорошей физической формы достаточно заниматься 4-7 часов в неделю.
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