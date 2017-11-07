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Составлен рейтинг самых дорогих городов для иностранцев

Составлен рейтинг самых дорогих городов для иностранцев
Сотрудники британского издания Economist Intelligence Unit составили рейтинг самых дорогих городов для иностранцев, и первое место в этом списке досталось Сингапуру, передает replyua.net.

Эксперты обнародовали доклад, в котором сравнивали цены на 160 различных услуг и товаров в большинстве мегаполисов мира. В частности, специалисты сравнили цены на транспортные расходы, жилье, товары для дома, продукты питания, медицинские услуги. Оказалось, что самыми дорогими для жизни иностранцев являются крупные мегаполисы, расположенные в Азии. Сингапур стал лидером, причем уже не первый год подряд, на втором месте оказался Гонконг, а тройку лидеров замкнул Цюрих в Швейцарии.

Также в первую пятерку были включены Осака и Токио, - японские мегаполисы. В первой десятке оказался всего один город из стран Евросоюза, - Париж. Кроме того, эксперты заявили, что Сингапур является мегаполисом, где самые дорогие автомобили и одежда. А вот цены на продукты питания там такие же, как и в Шанхае. Дешево в Сингапуре можно купить разве что средства гигиены и товары для дома.
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