Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Олег Пономарь, известный обозреватель, прокомментировал самые последние новости на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net.
«Наперекор всем не верящим: новый европейский план поддержки Украины, так называемый план Маршалла, вчера в Сейме Литве презентовали иностранным послам. План рассчитан на 10 лет с суммой инвестиций 50 миллиардов евро (5 - в год)», - пишет Пономарь. Также, по его словам, нужно поблагодарить Великобританию: во вторник, 7 ноября, в парламенте Великобритании пройдут дебаты, посвященные Голодомору в Украине, и инициатива о проведении этих дебатов исходила от Паулин Лейтам, депутата Консервативной партии. Пономарь отмечает, что депутаты собираются официально признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Обозреватель добавил, что, скорее всего, Пола Манафорта посадят, поскольку суд отказал ему в освобождении из-под домашнего ареста. «Корзина Гаага: МИД Польши готово обратиться в международные судебные инстанции в деле возвращения в Польшу обломков взорванного президентского Ту-154М», - добавил обозреватель.