Ученые выяснили главную причину частой потери работы

Ученые Великобритании снова начали новое исследование. Теперь же темой исследования стала частая потеря работы. По итогам эксперимента стало известно, что причиной частой потери работы являются психические расстройства. Об этом сообщает replyua.net.
Статистикой доказано, что среди большинства людей, работающих в крупных корпорациях и компаниях, 15% имеют какие-либо проблемы с психическим здоровьем. В то же время целых 30% из уволившихся сотрудников имеют психические расстройства. Именно из-за этих проблем люди могут срываться на своих коллег и начальство. Причиной психических расстройств в том, что у людей непомерная нагрузка во время рабочего процесса, либо же ввиду низкой заработной платы. И любая мелочь ввиду напряжения таких людей может служить катализатором для конфликтов или резкого появления желания уволиться.
Так же психическое расстройство влияет на работоспособность и производительность людей и могут привести к банальной утрате профессиональных навыков. Как было сказано ранее. Чаще всего этому заболеванию подвержены работники крупных компаний и холдингов. Ученые не останавливаются на достигнутых результатах и будут дальше продолжать исследование, чтобы решить данный вопрос в ближайшее время.