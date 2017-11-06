С прицелом на президентские выборы в 2019-м: Эрдогана может подвинуть рыжеволосая «Роксолана»

Турецкая социологическая компания «SONAR» опубликовала результаты опроса поддержки политических партий. Если бы выборы состоялись сегодня правящая партия Справедливости и развития (AKP) победила бы с результатом 38%. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на журналиста Османа Пашаева.
Партия Националистического движения (MHP) – союзник Эрдогана с 2016-го – осталось бы за бортом с результатом более 7%. Курдам (HDP) удается пройти в парламент на грани проходного барьера 10,5%. У основной оппозиционной силы – народных республиканцев (CHP)- стабильность достойна книги рекордов 23%. Зато на третьем месте опроса разместилась Хорошая партия (İYİ parti), которой меньше двух недель. Ее возглавила бывшая министр внутренних дел в правительства Эрбакана и бывшая вице-спикер парламента от националистов Мераль Акшенер.
Среди учредителей новой «Хорошей партии» известные имена от националистов, социал-демократов, несколько бывших сторонников Эрдогана, ультра-исламисты из партии «Счастья» и из Левой Демократической партии. 16% и в случае ее прохождения во второй тур президентских выборов еще не известно, кто станет президентом в 2019-м.