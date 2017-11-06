Увеличивается число погибших в результате тайфуна во Вьетнаме

Тайфун «Дамри», обрушившийся на Вьетнам, унес жизни около 50 человек. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, больше всего людей погибло в провинции Хань Хоа, недалеко от Нячанга.
По данным местных властей, 49 человек погибли и 27 пропали без вести. Почти 2 тысячи жилых домов разрушены, а более 80 тысяч – повреждены. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях. Из-за тайфуна пострадали десятки населенных пунктов, а также и провинция Дананг, где уже через несколько дней пройдет саммит АТЭС, на который съедутся лидеры десятков государств.
Власти Вьетнама поручили спасательным службам как можно скорее устранить последствия мощного тайфуна. Во многих населенных пунктах полностью разрушены дома, вырваны с корнем сотни столбов и деревьев. Скорость ветра была настолько сильной, что он вырывал фонарные столбы за доли секунды.